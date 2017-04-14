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Коррупция в полиции Украины: ситуация, причины, выводы
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В Днепре патрульные не отреагировали на занятую их коллегой парковку для инвалидов
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